Казань, , 10:15 — REGNUM Ряд членов правительства Татарии, которые недавно вернулись из зарубежных командировок, отправлены на карантин. Об этом заявил глава пресс-службы руководителя республики Лилия Галимова.

«Среди членов правительства тоже есть посетившие с рабочим визитом страны Европы, которые сейчас находятся на карантине», — цитирует представителя пресс-службы «Бизнес Online». При этом, какие именно министры изолированы на две недели, Галимова не уточнила. По её словам, на крупных мероприятиях «совершенно точно» будет отменяться присутствие зрителей — всё будет происходить в режиме онлайн.

Она передала рекомендации главы Татарии Рустама Минниханова, который просит воздержаться от поездок в страны с тяжёлой эпидситуацией. Это касается и родителей школьников, у которых скоро начнутся весенние каникулы. В очередной раз Галимова напомнила о необходимости соблюдения правил личной гигиены.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что Минниханов отложил на неопределённый срок зарубежные командировки. С представителями иностранных государств достигнута договорённость о переносе визитов на более поздний срок. Также перенесены поездки и госслужащих республики.

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