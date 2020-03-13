Рязань, , 11:04 — REGNUM Ежегодный фестиваль «Крымская весна», приуроченный к шестой годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, не будут проводить в Рязани. Массовые мероприятия вынуждены отменить из-за рекомендаций медиков.

В связи с заболеваниями гриппом и ОРВИ рекомендовано не проводить митинги, шествия, концерты с участием большого скопления людей. Посетить различные мероприятия можно в индивидуальном порядке. Так, 14 марта в библиотеке имени Есенина откроется выставка российских фотохудожников «У самого Чёрного моря». 15 марта рязанские предприятия общепита предлагают жителям города специальное крымское меню. 18 марта в Лесопарке запланирован турнир по мини-футболу «Кубок весны», а 19 марта на площадке перед зданием Муниципального культурного центра состоится концерт «Крым и Россия — мы вместе!», сообщает издательство «Пресса».

День воссоединения Крыма с Россией отмечают 18 марта.