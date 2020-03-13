Екатеринбург, , 10:14 — REGNUM В Екатеринбурге пройдёт социологичекий опрос о будущем Шарташского лесопарка. Об этом заявили организаторы инициативы.

Горожан спросят о том, в каком направлении следует развиваться лесному парку, передаёт ЕАН. Опрос пройдёт 14 и 15 марта 20 202 года.

Интервьюеры будут работать возле Каменных Палаток и на всей прогулочной зоне лесопарка. Специалисты будут иметь специальные бейджи и планшеты с анкетами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Шарташском лесопарке не нашли денег на уборку снега на некоторых территориях. Часть земель пока останутся без уборки из-за недостатка средств.

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