Иркутск, , 10:10 — REGNUM Мэрия Иркутска объявила поиск родственников офицеров — участников Великой Отечественной войны, захороненных на «Русско-амурском» кладбище. Как отмечается в информации, опубликованной на официальном сайте муниципалитета, это необходимо для того, чтобы получить от них разрешения на благоустройство 16 мемориалов в рамках федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019−2024 годы», утвержденной постановлением Правительства РФ.

«Специалистами отдела санитарного состояния комитета городского обустройства проведена инвентаризация памятников участников ВОВ, определены захоронения, которые требуют ремонта в первую очередь», — отметила начальник отдела санитарного состояния комитета городского обустройства администрации города Иркутска Марина Прокопьева.

По её словам, захоронения будут восстановлены в едином стиле, который утвердила специальная комиссия.

Как уже сообщало ИА REGNUM, жители Приангарья внесли большой вклад в дело Победы. Больше половины из 200 000 человек, ушедших на фронт, не вернулись с полей сражений. Всего на «Русско-амурском» кладбище в Иркутске покоятся 649 захоронений солдат и офицеров, участвовавших в боях Великой Отечественной войны. Работа по благоустройству их надгробий будет продолжена вплоть до 2024 года.