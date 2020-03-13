Токио, , 10:11 — REGNUM Посещение высочайшей в мире телебашни Tokyo Skytree в японской столице запрещено на неопределенный срок из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19. Об этом говорится в распространённом 13 марта заявлении управляющей компании башни.

В компании указали, что время открытия башни для посетителей позднее определят «с осторожностью и в зависимости от ситуации». Правительство Японии уже распорядилось как минимум до 20 марта закрыть все государственные музеи и театры. Частные культурные организации, включая кинотеатры, в большинстве поступили также.

Напомним, башня Tokyo Skytree возвышается на 634 м. Она попала в Книгу рекордов Гиннесса в качестве самой высокой телебашни.

Читайте также: Концерты Боба Дилана в Японии отменены из-за коронавируса

А также: В Японии заявили, что не планируют переносить сроки проведения Олимпиады