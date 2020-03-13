Оренбург, , 10:03 — REGNUM В Оренбургской области на территории четырех муниципальных образовании начали проводить противопаводковые мероприятия по распиловке и чернению льда на реках, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по региону.

Работы ведутся в Оренбурге, Бузулуке, Кувандыке и Ташлинском районе. Уже распиловке подвергли 288 метров льда, а чернению — 4 156 квадратных метров. Специалисты отмечают, что методы ослабления механической прочности льда путем зачернения и распиловки показывает высокую эффективность при правильном планировании со значительной заблаговременностью. Они позволяют избежать ледяных заторов на водоемах.

Добавим, в регионе под риском затопления в период весеннего половодья находится 44 низководных моста. Для наблюдения за гидрологической обстановкой на реках и водоемах Оренбуржья подготовлен к работе 41 гидрологический пост.