Новосибирск, , 09:59 — REGNUM Полномочный представитель президента России в Сибири Сергей Меняйло обсудил с главой управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Александром Щербатовым эпидемиологическую обстановку в связи со вспышкой коронавируса.

На сайте полпреда уточняется, что в Сибири проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

«В регионы направлены методические рекомендации по лабораторной диагностике, дезинфекционным мероприятиям, противоэпидемическому режиму медицинских организаций», — говорится в официальной информации.

ИА REGNUM сообщало, что ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что нагнетание ситуации вокруг отмены массовых мероприятий из-за коронавируса смысла не имеет.

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