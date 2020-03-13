Москва, , 09:57 — REGNUM Журналист, автор и ведущий телеканала «Россия 1» Дмитрий Киселёв прокомментировал в своём Telegram-канале ситуацию с пандемией коронавируса COVID-19.

«COVID-19 — это тренировка для нашего общества. Испытание его на прочность, на умение мобилизоваться и встретить напасть во всеоружии. Коронавирус — неприятная дрянь, по всему миру уже тысячи смертей. При этом в России все могло быть хуже, чем сейчас. Если бы не принятые вовремя меры: создание оперативного штаба, введение чёткого контроля и ограничений при въезде и выезде заграницу, запрет на массовые мероприятия.

Нам помогает и то, что страна наша растянута, и это естественный фактор защиты. Но самое главное не это. Чтобы страна справилась с проблемой, каждый должен начать с себя. Не просто ждать каких-то мер от правительства, а потом его же за эти меры и ругать. А ввести в привычку элементарные, хотя и необычные для многих действия: отказаться от рукопожатий; нажимать на кнопку лифта или выключатель не пальцем, а кулаком; чихая, закрываться не ладонью, а локтем; наконец, перестать стесняться носить на улице и в метро защитную маску.

Нынешняя ситуация и то, как мы все вместе — граждане и власть — с ней справимся, даст бесценный опыт противостояния новой, возможно, ещё более опасной, чем коронавирус, эпидемии».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что COVID-19 можно считать пандемией известил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус. Справиться с ней в Китае рассчитывают летом 2020 года.

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