Абакан, , 09:57 — REGNUM В Хакасии по материалам проверки прокуратуры Алтайского района возбуждено уголовное дело о служебном подлоге при реализации нацпроекта «Экология». Об этом ИА REGNUM сообщили 13 марта в прокуратуре республики.

Установлено, что речь идёт о реализации программы по повышению качества водоснабжения муниципального образования Белоярский сельсовет Алтайского района. На строительство наружной сети водопровода в селе Белый Яр была предоставлена субсидия.

В 2019 году состоялся аукцион. По его результатам между сельсоветом и коммерческой организацией был заключён муниципальный контракт по строительству наружной сети водопровода.

Проверка выявила, что работы по поставке напорной трубы для строительства наружной сети водопровода не были завершены. Документы о поставке трубы были подписаны, деньги перечислили подрядчику. Часть напорной трубы на момент подписания документов не поставили.

Материалы были направлены в орган предварительного расследования. Возбуждено уголовное дело о служебном подлоге.

В адрес главы Белоярского сельсовета внесено представление.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Хакасии были возбуждены уголовные дела о служебном подлоге при реализации национального проекта «Демография».

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