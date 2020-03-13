Асмэра, , 10:00 — REGNUM Правительство Эритреи объявило, что оно будет изолировать посетителей из Китая, Италии, Южной Кореи и Ирана в рамках своих мер по борьбе с распространением коронавируса. Об этом передает ВВС Africa.

По информации журналистов телерадиокомпании, вышеперечисленные страны — страны с наибольшим количеством случаев заражения коронавирусом.

Объявляя о руководящих принципах борьбы с заболеванием, в министерстве здравоохранения Эритреи заявили, что случаев заболевания коронавирусом в стране к настоящему моменту выявлено не было.

В связи со сложившейся обстановкой всех граждан страны призвали отложить свои поездки за рубеж.