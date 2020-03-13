Пекин, , 09:55 — REGNUM Первый случай инфицирования новым типом коронавирусом в Китае был зафиксирован 17 ноября 2019 года. Такие данные содержатся в правительственных отчётах, на которые 13 марта ссылается газета South China Morning Post.

Читайте также: 27 случаев пневмонии неизвестного происхождения выявлено в Китае

Так, предположительно, первым человеком, инфицированным новым заболеванием, мог быть житель Хубэя в возрасте 55 лет. Однако, отмечается, что до сих пор не удалось выяснить, кто был так называемым «нулевым пациентом», ставшим источником пандемии.

Также по теме: Третий случай заболевания лёгочной формой чумы зафиксирован в Китае

Как сообщало ИА REGNUM, о первых случаях заболевания пневмонией неизвестного происхождения в Китае стало известно в декабре 2019 года. Тогда было выявлено 27 заболевших, большая часть их которых зафиксирована в китайском городе Ухань. Тогда уточнялось, что большинство заразившихся ранее работали на местном рынке морепродуктов.

Добавим, что 17 ноября 2019 года пресс-служба министерства здравоохранения Китая подтвердила ещё одни случай заболевания лёгочной чумой в китайском автономном районе Внутренняя Монголия. Согласно сообщению ведомства, 55-летний мужчина поступил в окружную больницу уезда Хуадэ в аймаке Шилин-Гол с повышенной температурой. Медиками у него была диагностирована лёгочная форма чумы.

Читайте ранее в этом сюжете: МИД Китая заподозрил военных США в завозе коронавируса в Ухань