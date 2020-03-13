Уфа, , 09:59 — REGNUM Мужчину обвиняют в убийстве, совершенном 18 лет назад в Уфе. Об этом 13 марта сообщает следственное управление Следственного комитета по Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, весной 2002 года в полицию поступило информация о том, что в помещении строительного предприятия в Уфе обнаружено тело сторожа с множественным ранениями. Кроме этого, из сейфа руководителя предприятия пропало 30 тысяч рублей.

Сообщается, что в 2002 году установить злоумышленника полицейским не удалось.

В 2019—2020 годах были проанализированы раскрытые преступления и проверены два гражданина, осужденных за хищения, сопряженные с убийством и покушением на убийство, которые они совершили в Уфе. Подозреваемых задержали в 2003 году. Сейчас они отбывают назначенное наказание.

Полицейские установили причастность этих мужчин к разбойному нападению. Отмечается, что один из них уже дал признательные показания и сознался в убийстве сторожа.

По версии следствия, ночью двое обвиняемых проникли на территорию предприятия с целью хищения денежных средств и ценностей. В это время их обнаружил сторож. Один обвиняемый несколько раз ударил сторожа холодным оружием. После этого обвиняемые забрали деньги и скрылись. Сторож скончался от полученных ран.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам убийства, сопряженного с разбоем.

В ближайшее время материалы уголовного дела будут переданы в суд для рассмотрения по существу

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