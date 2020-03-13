Белгород, , 09:58 — REGNUM Скульптурная композиция «Встреча Везелицы и Северского Донца» вновь украсит Белгород. На своей странице в социальной сети 13 марта мэр Юрий Галдун пообещал установить памятник двум рекам ко Дню города — 5 августа.

Скульптура была центром фонтана возле универмага «Белгород», открытого в 1981 году. В 2005 году памятник демонтировали во время ремонта прилегающей к магазину территории. Композиция сильно пострадала от времени, сейчас её воссоздают заново, а местом установки выбрали набережную возле учебно-спортивного комплекса Светланы Хоркиной.

«Готовим подарок ко дню города. Скульптурная композиция «Встреча Везелицы и Северского Донца», которая многие годы была визитной карточкой Белгорода, снова его украсит. Работы по воссозданию этого памятника уже идут. Очень хочу, чтобы он вновь полюбился горожанам и нашим гостям», — написал Юрий Галдун.

В 2012 году мэр Белгорода Сергей Боженов обещал открыть памятник у музея-диорамы «Курская битва. Белгородское направление». Однако до настоящего времени скульптура так и не была установлена.