Сеул, , 09:56 — REGNUM В Южной Корее продолжают выписывать из больниц военнослужащих, у которых ранее был выявлен коронавирус нового типа. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

По их словам, 13 марта из больницы был выписаны трое представителей военно-воздушных сил, несущих службу в Тэгу и Чхонджу. Общее число выписанных из больницы военных увеличилось до семи человек.

По состоянию на 10:00 13 марта в армии Южной Кореи зафиксировано 38 случаев заражения коронавирусом. Из них двадцать один случай — представители сухопутных войск, тринадцать случаев — представители военно-воздушных сил, один случай — представитель военно-морских сил, два случая — морские пехотинцы и один случай — представитель министерства обороны.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Южной Корее выявили 110 новых случаев заражения коронавирусом нового типа. Общее число зараженных увеличилось до 7 997 человек.

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