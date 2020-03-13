Париж, , 09:52 — REGNUM Число погибших на дорогах Франции в феврале 2020 года снизилось на 12,6%, сообщает Le Figaro.

Смертность на дорогах Франции снизилась в феврале 2020 года до 222 человек по сравнению с тем же месяцем 2019 года, когда погибло 254 человека.

«Количество телесных повреждений снизилось (-0,9%), равно как и количество раненых (-1,4%)», — говорится в пресс-релизе министерства внутренних дел Франции.

Правительство объяснило эти результаты вступлением в силу в июле 2018 года закона о снижении максимальной скорости движения до 80 км/ч на второстепенных дорогах страны.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2020 года количество смертей на дорогах столицы Франции увеличилось на 9,7%.

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