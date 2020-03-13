Курган, , 09:49 — REGNUM В Курганской области обсуждается создание национального парка на территории пяти участков в Варгашинском, Звериноголовском, Куртамышском, Целинном районах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона.

В этих местах расположены щелочные и соленые озера, Суерский бор, 24 вида животных, занесённых в Красную книгу.

На сегодняшний день в России создано 62 национальных парка в 55 регионах. Их положительный опыт их в сохранении и возрождении малых деревень, повышении занятости местных жителей и привлечении туристов необходимо применить на зауральской земле, считают в правительстве Курганской области.

Планы по созданию национального парка решено вынести на общественное обсуждение.