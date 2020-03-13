Тбилиси, , 09:55 — REGNUM В государственных ведомствах Грузии с 13 марта для превенции распространения коронавируса COVID-19 вводят удаленных режим работы для тех сотрудников, чья деятельность не требует постоянного нахождения на рабочем месте. Об этом сообщает пресс-служба администрации грузинского правительства.

Сообщается, что данное распоряжение отдал премьер-министр Грузии Георгий Гахария 12 марта на правительственном совещании. Он подчеркнул, что данная мера не должна сказаться на эффективности работы ведомств и зарплате сотрудников.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее новые правила работы были введены в грузинских дипломатических представительствах, находящихся за рубежом. Посетителям предписано максимально ограничить посещение диппредставительств, а при визите использовать защитные средства и дезинфицировать руки перед входом в помещение.

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