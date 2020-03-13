Москва, , 09:48 — REGNUM В связи с угрозой распространения коронавируса в Госдуме начиналась установка дозаторов со средствами дезинфекции, передает корреспондент ИА REGNUM 13 марта.

В зданиях нижней палаты парламента возле лифтов вешают дозаторы, чтобы депутаты, сотрудники и посетители могли продезинфицировать руки.

Ранее было принято решение о регулярной дезинфекции всех ручек в зданиях — кабинетов, межкоридорных, а также лестничных перил.

После того, как выяснилось, что депутат Госдумы Сергей Катасонов (ЛДПР) отказался от самоизоляции после посещения Франции, депутат Госдумы Геннадий Онищенко («Единая Россия») настаивал на дополнительной дезинфекции помещений, прежде всего, зала пленарных заседаний.

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