Пермь, , 09:48 — REGNUM В общественном транспорте Перми могут перестать действовать транспортные карты. Суд первой инстанции, а затем и апелляционный суд признали недействительным договор на оказание услуг, который заключила мэрия и оператор единой транспортной карты, сообщают СМИ.

Между тем исполнитель контракта считает, что договор исполнен, а программное обеспечение разработано, и вернуть его невозможно. Начальник городского департамента транспорта Анатолий Путин подчеркнул важность единой системы оплаты проезда для города, именно на ней в Перми базируется работа с пассажирами. Сейчас в ходу 100 тысяч карт. В случае их отмены придется вернуться к наличному варианту. В министерстве информационного развития и связи Пермского края прогнозируют откат в сфере транспортного обслуживания на четыре года назад в случае, если госконтракт не возобновится, сообщает издание «Коммерсантъ».

По данным портала «Местное время», администрация Перми намерена обжаловать решение в арбитражном суде Уральского округа.