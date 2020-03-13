Миасс, Челябинская область, , 09:44 — REGNUM В Миассе директор одного из образовательных учреждений заплатит штраф за оскорбление преподавателя. Об этом сообщает пресс-служба челябинской облпрокуратуры.

Инцидент произошёл в декабре 2019 года. Обращение о нём в органы поступило от педагога. Конфликт возник из-за не вовремя выплаченной зарплаты. Прокуратура провела проверку по факту произошедшего.

Мировой суд назначил к взысканию с обидчика штраф в сумме 10 тыс. рублей. Постановление пока не вступило в силу, директор может его обжаловать.