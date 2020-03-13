Екатеринбург, , 09:49 — REGNUM В Екатеринбурге провели профилактические беседы с 11 горожанами, рискнувших выйти на подтаевший лёд на городском пруду. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Несмотря на потепление, за два дня рейдов сотрудники центра Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) вместе с полицейскими и представителями мэрии остановли 11 человек, которые пренебрегли своей безопасностью.

«Большинство из них оказались учащимися школ и студентами вузов», — уточняют в управлении.

С каждым из «рискачей» провели профилактическую беседу. Кроме того, им необходимо прийти в в райнную административную комиссию, за выход на лёд предусмотрен административный штраф.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 марта 2020 года в Екатеринбурге зафиксировали температурный рекорд. Столбик термометра подняла до плюс 14 градусов по Цельсию.

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