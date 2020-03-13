Барнаул, , 09:43 — REGNUM То обстоятельство, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) решила считать COVID-19 пандемией, является просто констатацией факта. Об этом в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM сообщил кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»):

Павел Шумихин «Скорее, это просто констатация факта. Коронавирусная инфекция получила повсеместное распространение на всех континентах и продолжает демонстрировать уверенный рост. Конечно, число официально зарегистрированных случаев заболевания на сегодняшний день в общей массе человеческой популяции сравнительно невелико, но все, учитывая большую контагиозность вируса, может измениться в течение буквально нескольких дней. Признание коронавирусной инфекции пандемией важно в плане оформления соответствующих мер по ограничению распространения COVID-19, смысл которых должен состоять в разобщении крупных контингентов населения по территориальному принципу — государств, городов».

Напомним, ранее о том, что COVID-19 можно считать пандемией заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус на пресс-конференции в Женеве.

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Вместе с тем, глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань отметил, что победить новый коронавирус удастся летом 2020 года. О том же самом сообщил руководитель отдела экспериментального моделирования и патогенеза инфекционных заболеваний федерального исследовательского центра Фундаментальной и трансляционной медицины Александр Шестопалов.

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