Кемерово, , 09:40 — REGNUM Кемеровостат продолжает готовиться к Всероссийской переписи населения (ВПН). В региональный орган статистики поступили бумажные бланки переписных листов. Их отправят по муниципалитетам региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Существуют категории населения, которые нельзя переписывать на электронных планшетах в силу ограничений правового свойства. Это военнослужащие, заключённые, — уточнили в Кемеровостате. — Кроме того есть труднодоступные территории — без связи и интернета».

Отметим, к труднодоступным территориям Кузбасса относятся 45 сельских населённых пунктов.

Напомним, что впервые в истории переписей населения в России ВПН пройдёт с использованием интернета и планшетных компьютеров. Однако, как уточняет Кемеровостат, полный отказ от бумажных переписных листов пока невозможен. Они понадобятся и в случае внезапного выхода из строя планшета переписчика.