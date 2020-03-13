Москва, , 09:36 — REGNUM Федеральное агентство морского и речного транспорта (ФАМРТ) установило дату начала навигации на Москве-реке — 24 апреля. Об этом сообщила пресс-служба ФГБУ «Канал имени Москвы».

Откроется навигация 24 апреля, а закроется 14 или 17 ноября (в зависимости от погодных и ледовых условий).

Напомним, за прошедший сезон пассажиропоток на московских реках составил 1,4 миллиона человек.

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