Москва, , 09:37 — REGNUM Версия с искусственным происхождением коронавируса появляется не первый раз, но убличное заявление о том, что коронавирус в Ухань завезли военные США, появилось впервые, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, комментируя заявление МИД Китая.

«Такое заявление говорит о том, что Пекин начинает расследование причин вспышки и поиск виновных.

Указание на США говорит о том, что Китай оправился от эпидемии и возвращается к торговой войне с США», — считает политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, в МИД Китая заявили, что новый тип коронавируса COVID-2019 в город Ухань китайской провинции Хубэй завезли американские военные.

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