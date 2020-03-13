Москва, , 09:33 — REGNUM Версия о том, что США могли завезти в Китай коронавирус многое объясняет, считает депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»).

Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил о версии завоза COVID-19 в Китай американскими военными. Журавлёв полагает, что США в этом не признаются.

«Вполне реалистичная версия появления коронавируса, которая многое объясняет. Но, разумеется, американцы не признаются, в очередной раз спрятав концы правды в темных водах конспирологических теорий», — отметил парламентарий в Facebook.

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