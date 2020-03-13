Берлин, , 09:34 — REGNUM Старт продаж кросс-кабриолета Volkswagen T-Roc в Германии состоится 20 марта текущего года. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Новинка станет первой машиной бренда, обладающей складной крышей. Кроме того, это первый кроссовер-кабриолет в классе компактных машин, выпускаемый маркой.

Для подъёма и опускания крыши кабриолета требуется порядка 30 секунд. Причём делать это можно на скорости до 30 км/ч.

Отмечается, что для размещения складной крыши машины пришлось увеличить колесную базу на 40 мм по сравнению с базовой версией кроссовера. Объем багажника кабриолета равен 284 литрам.

Основным агрегатом для новинки стал 115-сильный турбированный двигатель объёмом 1 л. Мотор сочетается с 6-скоростной механической трансмиссией.

Более производительный 1,5-литровый турбированный движок может выдавать 150 «лошадей». Этот мотор агрегатируется с «роботом» DSG.

Напомним, по данным Ассоциации европейского бизнеса, в феврале текущего года дилеры Volkswagen в РФ реализовали 7518 автомобилей, что на 2% больше, чем год назад.

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