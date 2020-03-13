Усть-Катав, Челябинская область, , 09:31 — REGNUM В челябинском Усть-Катаве задержаны сбытчики фальшивых денег. Изъято 25 поддельных пятитысячных купюр, сообщает областное УМВД.

Операцию провели оперативники областного антикоррупционного управления, полицейские Саткинского района, областного УФСБ при силовой поддержке «ГРОМ». Двое граждан 1993 года были пойманы в одном из магазинов при попытке оплатить товар поддельной купюрой.

Установлено. что ранее они уже сбывали поддельные деньги. Возбуждено уголовное дело. Оба арестованы. Им грозит до восьми лет колонии.