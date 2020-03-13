Томск, , 09:30 — REGNUM На участке русла реки Оби в районе деревни Тискино Колпашевского района Томской области 13 марта пройдут ледовзрывные работы. Об этом ИА REGNUM сообщили в областной администрации.

Две параллельные взрывные полосы подготовят шесть специалистов кемеровской компании «Кузбасспецвзрыв». Подрыв льда намечен с 13:30 до 14:00 по местному времени.

Жителей близлежащих населеённых пунктов предупреждают о характерных звуковых хлопках.

На реке Томь продолжаются ледорезные работы.

Как сообщало ИА REGNUM, ледовзрывные работы на Томи пройдут 17 марта в районе села Батурино и протоки Светлой.

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