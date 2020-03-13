Оренбург, , 09:30 — REGNUM В Оренбурге подземный переход на проспекте Гагарина залила талая вода. Горожане вынуждены прыгать по шатким доскам, которые бросили в переходе, чтобы была возможность выйти на поверхность с сухими ногами. Фотографии состояния перехода и ироничные комментарии появились в соцсети.

По данным информресурсов, залитый водой переход новый, но ливневки в нем нет.

Стоит отметить: в 2019 году в мэрии сообщили, что из 14 подземные переходов в муниципалитете большинство находится в плачевном состоянии. Ежегодно на ремонт переходов выделяется до 1,5 млн рублей.

Добавим, что в Оренбурге установились положительные температуры воздуха. Снег начал активно таять.