Шанхай, Китай, , 09:27 — REGNUM В Шанхае выявлено два новых «импортных» случая заражения новым коронавирусом COVID-19 за прошедшие сутки, сообщает 13 марта агентство Синьхуа.

Один случай был завезен в город из Нью-Йорка, США через Гонконг. Выходец провинции Гуандун находился в Соединенных Штатах с рабочей поездкой. У него 12 марта начали проявляться симптомы инфекции, и он тут же был направлен в госпиталь, сообщили в Шанхайской комиссии здравоохранения.

Еще один заразившийся, уроженец провинции Чжэцзян, трудился в Италии. Он прибыл в Международный аэропорт «Пудун» в Шанхай через Москву, где у него была пересадка. Он также немедленно был направлен под наблюдение врачей.

Отметим, что всего в Шанхае выявлено 346 случаев заражения коронавирусом за все время эпидемии в стране. Из них 145 случаев — от тех, кто жил, работал или путешествовал в провинцию Хубэй, эпицентр эпидемии. Еще восемь «импортных» случаев приходится на четверых приезжих из Ирана, троих из Италии и одного из США.