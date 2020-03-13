Москва, , 09:27 — REGNUM Двух бокалов вина за обедом или ужином вполне достаточно, чтобы получить гастрономические впечатления от сочетания еды с вином и не перебрать с алкоголем, считает руководитель экспертной группы Роскачества «Винный гид России» Артур Саркисян.

Эксперт отметил, что лучше выбрать качественное вино и выпить немного, чем «влить в себя пару бутылок чего-то винного».

Стандартный бокал вина вмещает в себя порядка 125−150 мл вина, таким образом стандартная бутылка содержит пять бокалов. Поэтому эксперт рекомендует недопитое за вечер спиртное закупоривать и убирать в холодильник на 1−2 дня. Для хорошего, особенно красного вина, это вполне допустимая норма хранения.

Важно помнить, резюмировал эксперт, что даже умеренное употребление алкоголя не следует совмещать с физической нагрузкой.

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