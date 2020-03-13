* ИГ — запрещённая в России организация

Махачкала, , 15:28 — REGNUM Советский районный суд Махачкалы продлил арест дагестанскому журналисту Абдулмумину Гаджиеву, обвиняемому в участии в террористической организации и финансировании ее деятельности. Мера пресечения продлена до 13 мая 2020 года включительно, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правозащитного центра «Мемориал».

Сторона обвинения просила оставить Гаджиева под стражей, учитывая тяжесть обвинения, а также то, что он якобы может скрыться от следствия или попытаться оказать давление на свидетелей. Защита назвала доводы обвинения необоснованными. По словам адвокатов, за девять месяцев следствие не предоставило никаких доказательств вины журналиста, кроме протокола допроса «засекреченного свидетеля», ссылающегося на слова третьих лиц.

Тем не менее, суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении меры пресечения, такое же решение вынесено и в отношении двух других фигурантов дела — соучредителя благотворительного фонда «Ансар» Абубакара Ризванова и предпринимателя из Карачаево-Черкесии Кемаля Тамбиева.

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Как сообщало ИА REGNUM, редактор отдела религии дагестанской общественно-политической газеты «Черновик» Абдулмумин Гаджиев был задержан 14 июня 2019 года, а спустя четыре дня Советский суд Махачкалы арестовал его на два месяца. В дальнейшем срок заключения под стражей неоднократно продлевался.

По версии следствия, Гаджиев с 2011 года совершал действия, направленные на распространение деятельности террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории Сирии и России, в том числе оказывал содействия в сборе денег для ее финансирования.

В своих материалах в «Черновике» он, по данным обвинения, побуждал читателей вносить пожертвования в якобы подставной благотворительный фонд «Ансар». При этом точно знал, часть средств, собираемых этим фондом, перечислялась указанной террористической организации для помощи в ведении боевых действий против правительственных войск Сирии. Сам Гаджиев свою вину категорически отрицает.

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