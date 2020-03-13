Ташкент, , 08:54 — REGNUM Государственная авиакомпания «Узбекистанские авиалинии» без штрафов примет билеты на отмененные авиарейсы, сообщили 13 марта в пресс-службе компании.

Иностранные туристы из Парижа, Лондона, Франкфурта, Тель-Авива, Бангкока и Куала-Лумпура смогут оформить возврат билетов без штрафов. Авиакомпания отменила некоторые международные рейсы в марте-апреле из-за распространения коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 марта 2020 года Узбекистан приостановил воздушное сообщение с Ираном, Афганистаном и Италией. Иностранные авиакомпании получили гарантии на сохранение частоты рейсов после стабилизации обстановки.

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