Москва, , 08:54 — REGNUM В России сильно вырос спрос на тепловизоры и инфракрасные термометры из-за вспышки коронавируса в мире, сообщают 13 марта «Известия».

По словам заместителя коммерческого директора компании-производителя данного оборудования «Техно-Ас» Виктора Васильева, раньше предприятие получало один запрос на тепловизор в день, а теперь около сотни.

«К нам обращаются самые разные учреждения: аэропорты, предприятия и т. д. Чтобы выполнить все заказы, нам потребуется увеличить производство в 200 раз. Это нереально», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель отдела экспериментального моделирования и патогенеза инфекционных заболеваний федерального исследовательского центра Фундаментальной и трансляционной медицины Александр Шестопалов отметил, что пандемия, вызванная распространением коронавируса, может пойти на спад к июню — июлю 2020 года.

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