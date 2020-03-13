Москва, , 08:46 — REGNUM Мобильный телефон может стать одним из главных переносчиков возбудителей гриппа, коронавирусной инфекции COVID-19 и других инфекций, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

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Это происходит потому, что мобильный телефон часто передаётся из рук в руки. Некоторые берут его с собой даже в туалет. При этом владельцы не всегда моют руки и протирают мобильный телефон.

Чтобы избежать заражения, Роспотребнадзор рекомендует тщательно, не менее 20 секунд мыть руки и регулярно проводить дезинфекцию мобильных устройств. Телефон нужно обрабатывать каждый день после рабочего дня.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению учёных, пандемия, вызванная распространением коронавируса, может пойти на спад к июню — июлю 2020 года.

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