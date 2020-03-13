Екатеринбург, , 08:49 — REGNUM На Первоуральском новотрубном заводе (Свердлозадержали сотрудника по подозрению в коррупционном деянии. Об этом заявили на предприятии.

Как передает ЕАН, на ПНТЗ заявили, что работник был задержан в ходе операции сотрудников ОБЭП свердловского ГУ МВД вместе с сотрудникаи безопасности предприятия.

«В настоящий момент правоохранительными органами проводится доследственная проверка», — уточняют на заводе.

Как сообщало ИА REGNUM, о визите правоохранительных органов на завод стало известно 12 марта 2020 года. Сообщалось, что полиция провела на предприятии «комплекс мероприятий».

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