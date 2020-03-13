Новосибирск, , 08:42 — REGNUM Садовые общества Новосибирска будут внесены в актуализированный генеральный план города. Об этом сообщил мэр муниципалитета Анатолий Локоть.

На территории Новосибирска расположены 180 садовых обществ.

«В действующем генплане нет ни одного садового общества на территории Новосибирска. В 2007 году проектировщики предполагали, что садовые общества исчезнут, уйдут под застройку, — уточнил Локоть. — Актуализируя генеральный план города, мы исходили из сегодняшних реалий. Многим горожанам нравится этот формат отдыха, ритм жизни».

В предложенном варианте генплана эти территории будут закреплены и вести здесь многоэтажную застройку будет нельзя.

Главный градообразующий документ Новосибирска будет утверждаться Советом депутатов города в июне 2020 года.