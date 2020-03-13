Ташкент, , 08:41 — REGNUM Все тактильные коммуникации запрещены в Университете журналистики и массовых коммуникаций Узбекистана. Об этом сообщили на официальной странице вуза в Facebook.

Соответствующий приказ подписал ректор университета Шерзодхон Кудратходжаев. В Узбекистане вуз стал первым учебным заведением, который ввел подобный запрет.

Отметим, 14−15 марта во всех регионах Узбекистана пройдет всенародный субботник. Власти республики готовятся к празднованию Навруза и пока не планируют отменять массовые мероприятия.

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