Батуми, Грузия, , 08:44 — REGNUM В Грузии для отправки человека в карантин пришлось вмешиваться полиции. Об этом 12 марта сообщает грузинское Общественное телевидение.

По данным журналистов, информация о привлечении правоохранителей для изоляции жителя Грузии появилась в соцсетях. Сообщалось, что инцидент произошел в Батуми. Это подтвердили в министерстве здравоохранения Грузии.

«В случае нарушения правил самоизоляции, мы принимаем решение совместно с патрульной полицией и переводим гражданина в карантин», — прокомментировала ситуацию заместитель министра здравоохранения Аджарии Нино Нижарадзе.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 марта премьер-министр Грузии Георгия Гахария призвал МВД контролировать соблюдение режима гражданами, находящимися в самоизоляции.

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