Япония, , 08:38 — REGNUM Предстоящие концерты американского автора и исполнителя песен Боба Дилана в Японии отменены. Об этом сегодня, 13 марта, сообщил японский организатор концертного тура певца компания Udo Asrtists.

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В апреле (с 1 по 24) Боб Дилан должен был дать 15 концертов в Токио и Осаке, сообщает Reuters. Однако из-за угрозы распространения коронавируса нового типа все выступления были отменены.

«Мы очень сожалеем об отмене концертов, но в интересах общественного здоровья и безопасности у нас другой альтернативы нет», — говорится в сообщении на сайте Udo Artists.

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Как сообщало ИА REGNUM, ситуация с распространением нового типа коронавируса по всему миру повлияла на сроки проведения целого ряда международных и внутренних мероприятий по всему миру. Так, ранее в японских городах Токио и Осака был отменён апрельский фестиваль цветения и любования сакурой. Организаторы фестиваля выразили сожаление, что в этом году не удастся провести все задуманные праздничные мероприятия в связи с угрозой распространения коронавируса.

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