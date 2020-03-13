Канберра, , 08:38 — REGNUM Власти Австралии с 16 марта вводят запрет на проведения массовых мероприятий с участием более 500 человек из-за коронавируса, заявил премьер-министр страны Скотт Моррисон.

«Этот запрет не коснется школ, университетов, общественного транспорта, аэропортов и тому подобного», — уточнил он.

По его словам, такие меры призваны снизить темпы распространения инфекции на территории государства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Моррисон заявил, что у его правительства уже есть четкий план действий в случае стремительного распространения инфекции. Он также пообещал, что правительство выделит около 17,6 млн австралийских долларов, чтобы помочь предприятиям сохранить рабочие места.

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