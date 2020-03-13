Париж, , 08:38 — REGNUM Министр образования Франции Жан-Мишель Бланке заявил, что закрытие школ и университетов в стране не значит, что учащиеся не должны работать, передает BFM TV.

В общей сложности закрытие учебных учреждений касается более 12 миллионов учеников. Около 420 тыс. студентов обеспокоены закрытием своих заведений.

«Мы были готовы к этой мере. В течение нескольких недель мы внедрим административные меры для непрерывности образования», — пояснил Жан-Мишель Бланке.

«У Франции есть преимущества в плане дистанционного обучения», — отметил министр образования, добавив, что виртуальные классы и образовательные ресурсы будут предоставлены всем детям.

Как сообщало ИА REGNUM, с 16 марта 2020 года во Франции закроют все учебные заведения, включая детские сады, школы и университеты, из-за распространения коронавируса.