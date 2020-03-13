Ульяновск, , 08:35 — REGNUM В Ульяновской области, где в целях недопущения завоза коронавируса вводится режим повышенной готовности, власти оценят целесообразность проведения массовых мероприятий. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

На заседании оперативного штаба, который возглавляет глава региона Сергей Морозов и который работает в круглосуточном режиме, был дан ряд поручений. В частности, власти оценят целесообразность проведения массовых мероприятий на территории области. Кроме того, будут разработаны профилактические меры в отношении людей старшего поколения.

«Также поручено разработать план действий по дезинфекции всех видов общественного транспорта и общественных зданий, по обеззараживанию сточных вод», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области вводится режим повышенной готовности. Также создаются четыре рабочие группы, которые будут заниматься транспортным и медицинским контролем, информированием населения и разработкой мер по недопущению урона экономике Ульяновской области.

Напомним, 11 марта Всемирная Организация Здравоохранения объявила пандемию коронавируса COVID-19, который к этому моменту поразил 118 тыс. человек в 114 странах. Умерли более 4 тыс. заразившихся новым вирусом. В отдельных городах объявляются режимы ЧС, отменяются массовые мероприятия, принимаются экстренные меры по недопущению распространения инфекции.

Напомним, первые заболевшие были выявлены в Китае в прошлом году.

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