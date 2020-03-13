Урумчи, Китай, , 08:33 — REGNUM Синьцзян-Уйгурский автономный район на северо-западе Китая намерен вывести из бедности до конца года оставшихся 165 800 бедняков, проживающих в 42 000 домохозяйств, сообщает 12 марта агентство Синьхуа.

Все нищие сконцентрированы в десяти бедных уездах региона, который продолжает осуществлять серию мер по борьбе с бедностью, включая создание новых рабочих мест, переселение людей из непригодных для жизни районов и так далее. Как сообщили власти региона, проблема с питьевой водой остается актуальной для 15 300 жителей Синьцзяна, но будет полностью решена уже в первой половине 2020 года.

Регион также ежегодно предоставляет бесплатную возможность проверить здоровье и обеспечивает население бедных районов всеми необходимыми медицинскими страховками, дабы гарантировать им минимальный уровень благополучия.

С 2017 года Синьцзян выделял по 2 млрд юаней (около $286 млн) ежегодно на борьбу с бедностью. По оценкам, 645 тыс. человек из 976 бедных деревень и 12 нищих уездов Синьцзяна были выведены из нищеты за 2019 год.