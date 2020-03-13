Алжир, , 08:28 — REGNUM Президент Алжира Абдельмаджид Теббун постановил закрыть на карантин школы по всей стране, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Об этом передает ВВС Africa.

Согласно заявлению администрации президента, исполнение постановления начнется немедленно. По данным властей, карантин продлится до 5 апреля.

В число подлежащих закрытию учебных учреждений входят начальные школы, ясли, центры профессионального обучения, университеты и коранические школы, как государственные, так и частные.

Это решение последовало за подтверждением первой смерти от коронавируса в Алжире. 67-летний мужчина умер в больнице в Блиде, к югу от Алжира. Никаких дальнейших подробностей опубликовано не было.

В четверг, 12 марта, в Алжире было зарегистрировано пять новых случаев заболевания коронавирусом, в результате чего общее количество подтвержденных случаев заболевания достигло 24. Власти также объявили, что восемь пациентов, которые проходили лечение от COVID-19 в стране, полностью выздоровели.

В своем аккаунте в Твиттере президент также призвал алжирцев, намеревающихся совершить поездку в наиболее пострадавшие районы страны, отложить поездку, чтобы предотвратить распространение вируса.