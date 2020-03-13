Амстердам, , 08:28 — REGNUM Все голландские университеты и другие вузы отменили все занятия. Таким образом они откликнулись на призыв министра общественного здоровья Брюинса перейти на преподавание на расстоянии.

Пока неизвестно, каким образом университеты собираются продолжать занятия. Каждый вуз будет решать этот вопрос отдельно. Так, роттердамский университет имени Эразма намеревается перейти к чтению лекций в режиме онлайн, однако признался что технически ещё не готов к этому.

Университетские здание остаются открытыми для других мероприятий, насколько это позволяет обстановка. Вместе с тем в ряде университетах отменены экзамены и защиты диссертаций.