Нур-Султан, , 08:26 — REGNUM Не водить детей в детские сады из-за коронавируса рекомендовало управление образования Нур-Султана, сообщили 13 марта в пресс-службе ведомства.

«Детские сады работают в прежнем режиме, но мы рекомендуем родителям оставлять детей дома», — написано в сообщении. В управлении напомнили, что школьники досрочно выходят на весенние каникулы с 16 марта.

Напомним, 12 марта в Казахстане принят ряд дополнительных мер профилактики, которые направлены на предотвращения заражения коронавирусом. В частности, студенты всех колледжей и вузов республики переходят на дистанционное обучение.

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