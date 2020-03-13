Москва, , 08:25 — REGNUM Сон является значимым для здоровья и благополучия человека. Проблемы со сном есть почти у 45% населения мира, сообщили в Роспотребнадзоре.

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Для хорошего здорового сна необходимо три условия: продолжительность (чтобы проснувшись, чувствовать себя бодрым), непрерывность и глубина (чтобы организм человека успел восстановиться).

Сон улучшает работу мозга, в том числе память. Нарушения сна приводит к ухудшению здоровья человека — снижению иммунитета и преждевременному старению клеток организма.

Как сообщало ИА REGNUM, около трети жителей России (27%) вообще не видят сны. При этом большинству граждан сны снятся.

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