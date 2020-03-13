Гонконг, Китай, , 08:26 — REGNUM В Гонконге умер четвёртый человек, который был инфицирован новым коронавирусом. Об этом 13 марта со ссылкой на органы здравоохранения сообщила радиостанция RTHK.

На этот раз жертвой COVID-2019 стал 80-летний пациент, который проживал в гонконгском районе Норт-Пойнт.

На данный момент число подтвержденных случаев заболевания новым коронавирусом в Гонконге составляет 132. Из-за коронавируса в городе были закрыты туристические, культурные и спортивные объекты, а также отменены все массовые мероприятия и занятия в учебных заведениях. Кроме того, власти города ввели режим обязательного двухнедельного карантина для всех въезжающих в Гонконг из материкового Китая, Ирана и Южной Кореи.

Ранее власти Гонконга заявили, что с 14 марта карантин будет введён для всех посетителей из Италии, Франции, Германии, Испании и Японии.

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